Fenerbahçe'de Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan isimlerden biri olan Oğuz Aydın'ın durumu belli oldu.
3 HAFTA YOK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle formasından 3 hafta uzak kalacak.
Oğuz Aydın, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin 20 Aralık Cuma günü Eyüpspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
EYÜPSPOR MAÇINDA YOK
Fenerbahçe, Eyüpspor maçının ardından 5 Ocak'ta Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Genç futbolcunun bu karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği tedavisine göre belli olacak.
DİĞER İSİMLERİN DURUMLARI
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Dominik Livakovic'in 2 hafta, Rodrigo Becao'nun ise 6-8 ay formasından uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
3 HAFTA YOK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle formasından 3 hafta uzak kalacak.
Oğuz Aydın, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin 20 Aralık Cuma günü Eyüpspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
EYÜPSPOR MAÇINDA YOK
Fenerbahçe, Eyüpspor maçının ardından 5 Ocak'ta Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Genç futbolcunun bu karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği tedavisine göre belli olacak.
DİĞER İSİMLERİN DURUMLARI
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Dominik Livakovic'in 2 hafta, Rodrigo Becao'nun ise 6-8 ay formasından uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.