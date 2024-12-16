Fenerbahçe'de Oğuz Aydın 3 hafta yok!

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Oğuz Aydın, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın 3 hafta yok!
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16 Aralık 2024 16:15
Fenerbahçe'de Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan isimlerden biri olan Oğuz Aydın'ın durumu belli oldu.

3 HAFTA YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle formasından 3 hafta uzak kalacak.

Oğuz Aydın, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin 20 Aralık Cuma günü Eyüpspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe, Eyüpspor maçının ardından 5 Ocak'ta Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Genç futbolcunun bu karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği tedavisine göre belli olacak.

DİĞER İSİMLERİN DURUMLARI

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Dominik Livakovic'in 2 hafta, Rodrigo Becao'nun ise 6-8 ay formasından uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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