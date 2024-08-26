Fenerbahçe'de Mourinho'nun planı işe yaradı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'le istediğini aldı.
RİZESPOR'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Mourinho, karşılaşma öncesi Rizespor'la ilgili övgü dolu sözler sarf edip, "Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım. Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız" ifadelerini kullandı.
TEK SANTRFORA DÖNDÜ
Göztepe deplasmanının aksine tek santrfora dönen deneyimli çalıştırıcı, sonradan şans verdiği En-Nesyri'yi yedek başlattı ve kaptan Edin Dzeko'yu gole en yakın isim olarak sahaya sürdü. Mourinho, oyuncu değişikliği yapmadan adeta maçı çözdü ve Kanarya evine, farklı bir galibiyetle döndü.
RİZESPOR'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Mourinho, karşılaşma öncesi Rizespor'la ilgili övgü dolu sözler sarf edip, "Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım. Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız" ifadelerini kullandı.
TEK SANTRFORA DÖNDÜ
Göztepe deplasmanının aksine tek santrfora dönen deneyimli çalıştırıcı, sonradan şans verdiği En-Nesyri'yi yedek başlattı ve kaptan Edin Dzeko'yu gole en yakın isim olarak sahaya sürdü. Mourinho, oyuncu değişikliği yapmadan adeta maçı çözdü ve Kanarya evine, farklı bir galibiyetle döndü.
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