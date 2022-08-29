







Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde kurulan kadroda herkesi şaşırtan isim Mauricio Lemos oldu. Geçen sezon Belçika'nın Beerschot takımında kiralık oynayan, bu yıl ise direkt olarak gönderilmesi beklenen Uruguaylı stoper tam tersi bir şekilde Jesus'tan formayı kaptı, ilk 11'e yazılmaya başlandı.Bu durum ciddi bir sürpriz olarak öne çıktı. Ancak Jorge Jesus için sürpriz olmadı. Sezon başında hazırlık maçlarında ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev eşleşmesinde Lemos'u kullanmayan Portekizli hoca, oyuncusuyla birebir görüşme yaptı.Lemos'a elinden geleni yapmasını ve kaderinin aslında kendi ellerinde olacağını ifade eden Jesus'un 26 yaşındaki stoperi yakından izlemeye koyulduğu kaydedildi. İlk olarak Lemos'un özellikle sezon başından itibaren antrenmanlardaki çabası, hırsı, mücadelesi ve yoğun isteği tecrübeli çalıştırıcıdan tam not aldı.Daha sonra Uruguaylı savunmacının ayaklarının iyi, hava toplarına da hakim olduğunu gören Jesus, bu konuda öğrencisiyle yakından ilgilendi. Lemos'un hem yerden paslarda hem de uzun toplarda olumlu işaretler vermesi teknik heyetin gözünden kaçmadı. Jesus'un oyun planında da stoperlerin uzun çapraz toplar atması ve geriden oyun kurabilmesi son derece önemli bir detay. Lemos'un bu özelliği de göz ardı edilmedi.Şimdiden 4 resmi maçta 328 dakika sahada kalan Lemos, oynadıkça özgüven kazanmaya da başladı. Öte yandan Uruguaylı futbolcuyla aynı dili konuşabilmesi de Jesus için önemli oldu. Jesus, araya tercüman koymadan oyuncusuyla iletişime geçebildiği için istediklerini daha net aktarabiliyor.Stoper rotasyonunda da en az 5 futbolcu isteyen Jorge Jesus, şu anda Lemos'u kullanmayı düşünüyor. Caulker ve Tisserand direkt gönderilirken, Lemos'la devam ediliyor.Lemos, Uruguay'da Radio 890'a yaptığı açıklamalarda Jorge Jesus'u anlattı. Lemos, oyuncu profilinin Jesus'a uyduğunu dile getirip,dedi.Jesus'la çalışmaya devam etmek istediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu,diye konuştu.Sarı-lacivertliler transfer dönemi bitmeden stopere bir takviye planlıyor. Özellikle 2 Eylül'de UEFA'ya verilecek Avrupa Ligi kadrosu önemli görülüyor. Her ne kadar Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de bitse de Fenerbahçe, Avrupa Ligi için 2 Eylül'ü kıstas alıyor. Eğer stopere bir transfer yapılırsa Lemos'la ilgili kararı Jorge Jesus verecek. Şu ana kadar olumlu yönde seyreden Lemos'un kaderi transfere bağlı olacak.