Fenerbahçe'de kupa motivasyonu! Yönetim harekete geçti

Şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması, ardından da derbideki etkisiz futbol ile gelen farklı mağlubiyet sezonun kapanışında her şeyi farklı noktaya getirdi.



Yönetim bu yaşanan gelişmelerin ardından düğmeye basmak zorunda kaldı.



"AYAĞA KALKIN!"



Sarı-lacivertli idareciler, Başakşehir'i yenerek en azından sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile noktalamak isterken, bu inancı oyunculara da aktarmaya çalışacak, 'Süper Lig'de kupayı kaldıramadık ve taraftarımızı üzdük. En azından onların gönlünü almak için Türkiye Kupası'nı kazanalım ve sezonu kupayla noktalayalım. Final için ayağa kalkın' mesajını verecek.



