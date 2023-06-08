Fenerbahçe'de kupa motivasyonu! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'de bu sezon için elde kalan tek hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile pazar günü oynanacak finali öncesinde yönetim, futbolcuları ayağa kaldırmak için çalışmalara başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kupa motivasyonu! Yönetim harekete geçti
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08 Haziran 2023 11:56
Şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması, ardından da derbideki etkisiz futbol ile gelen farklı mağlubiyet sezonun kapanışında her şeyi farklı noktaya getirdi.

Yönetim bu yaşanan gelişmelerin ardından düğmeye basmak zorunda kaldı.

"AYAĞA KALKIN!"

Sarı-lacivertli idareciler, Başakşehir'i yenerek en azından sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile noktalamak isterken, bu inancı oyunculara da aktarmaya çalışacak, 'Süper Lig'de kupayı kaldıramadık ve taraftarımızı üzdük. En azından onların gönlünü almak için Türkiye Kupası'nı kazanalım ve sezonu kupayla noktalayalım. Final için ayağa kalkın' mesajını verecek. 

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