04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'de kritik zirve: Yönetim Kurulu toplanıyor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün saat 15.00'te toplanacak. Gündemin öne çıkan maddeleri arasında seçim süreci ve teknik direktör konusu yer alıyor.

calendar 04 Eylül 2025 11:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kritik zirve: Yönetim Kurulu toplanıyor
Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Kulübün geleceğini yakından ilgilendiren kritik konular için yönetim kurulu bugün bir araya geliyor.

Sarı-lacivertli yönetim, saat 15.00'te yapılacak toplantıda önemli gündem maddelerini masaya yatıracak.

GÜNDEM SEÇİM VE TEKNİK DİREKTÖR

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre, toplantının en dikkat çeken başlıkları arasında seçim süreci ve teknik direktör konusu bulunuyor.

Yönetimin, kulübün önümüzdeki dönemde atacağı adımlara dair kararları bu görüşmede netleştirmesi bekleniyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
