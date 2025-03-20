Bir yandan bu sezon zoru başarıp şampiyonluk özlemini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun planlamasına çoktan başladı.



Transferde hata yapmadan ilerlemek isteyen sarı-lacivertliler ara transfer döneminden itibaren gündemde bulunan Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic için yaz ayını bekliyordu.



İngiltere'den gelen haberler sarı-lacivertlileri bu transferde iyice umutlandırdı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da transferine onay verdiği 30 yaşındaki futbolcu gelecek sezon İngiliz ekibinde olmayacak.



İNGİLİZLER AYRILIĞI YAZDI



İngilizlere göre gelecek sezon Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın planlamasında yer almayan ve takımdan gönderilmesi planlanan Kovacic ile yollar ayrılacak.



Burada devreye girecek olan F.Bahçe yönetimi Türkiye'de liglerin sona ermesinin ardından bir toplantı yapacak ve harekete geçecek. Hem kulübü hem de oyuncuyla temasa geçip resmi teklifini iletecek olan yönetim, piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen oyuncu için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacak.



LİVAKOVİC FAKTÖRÜ



Mateo Kovacic için Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Livakovic'ten de yardım alınacak. 108 kez milli formayı sırtına geçiren Kovacic ile yakın arkadaş olan Livakovic, oyuncuya Türkiye ve F.Bahçe hakkında önemli referanslar verecek.



PERFORMANSI



Bu sezon Manchester City ile 33 maça çıkan Hırvat oyuncu, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.



