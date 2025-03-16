Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!

Rangers maçından önce "Kontratım 1 sene ama düşüncem Fenerbahçe" diyen Jose Mourinho için Sarı-Lacivertli yönetim milli arada görüşmelere başlayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Jose Mourinho, "Basketbol maçlarına gittikçe Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Fenerbahçe büyük bir spor kulübü. Birlik olursak başarı gelir" sözlerini sarf eden Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
2027'YE KADAR
Fenerbahçe'nin 2026 yılında sözleşmesi bitecek Mourinho'nun kontratını 2027'ye kadar uzatacağı düşünülüyor.
Ayrıca Başkan Ali Koç'un da 62 yaşındaki teknik adamla bu sezon sonunda tablo ne olursa olsun uzun yıllar çalışmak istediği aktarılıyor.
Yönetim bu hareketi ile hem takımın hem de Mourinho'nun şampiyonluk yolundaki motivasyonunu en üst seviyeye çekmeyi düşünüyor.
CAMİA ARKASINDA
Mourinho sezon başında ciddi şekilde tartışılsa da özellikle son 3 ayda alınan skorların ardından tüm camianın desteğini arkasına almış durumda.
Jose Mourinho, "Basketbol maçlarına gittikçe Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Fenerbahçe büyük bir spor kulübü. Birlik olursak başarı gelir" sözlerini sarf eden Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
2027'YE KADAR
Fenerbahçe'nin 2026 yılında sözleşmesi bitecek Mourinho'nun kontratını 2027'ye kadar uzatacağı düşünülüyor.
Ayrıca Başkan Ali Koç'un da 62 yaşındaki teknik adamla bu sezon sonunda tablo ne olursa olsun uzun yıllar çalışmak istediği aktarılıyor.
Yönetim bu hareketi ile hem takımın hem de Mourinho'nun şampiyonluk yolundaki motivasyonunu en üst seviyeye çekmeyi düşünüyor.
CAMİA ARKASINDA
Mourinho sezon başında ciddi şekilde tartışılsa da özellikle son 3 ayda alınan skorların ardından tüm camianın desteğini arkasına almış durumda.