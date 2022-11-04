Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 47 sıra birden!

Avrupa'da sezona 14.500 puanla 107. sırada başlayan Fenerbahçe, sergilediği performansla 28.000 puana ulaştı ve 60. sıraya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 47 sıra birden!
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04 Kasım 2022 02:00
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Fenerbahçe, Avrupa kulüpler sıralamasında da önemli bir yükselişe imza attı.

Sezona Avrupa kulüpler sıralamasında 14.500 puanla 107. sırada başlayan Jorge Jesus'un ekibi, sergilediği performansla 60. sıraya kadar yükseldi. Fenerbahçe, 14.500 olan puanını da 28.000'e çıkardı.

Fenerbahçe, bu sezon ön elemeler dahil 12 maça çıkarken, bu maçlardan sadece birini kaybetti. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e karşı iç sahada oynanan rövanş karşılaşmasında uzatmalar sonucunda sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, kalan 10 maçta ise 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN BU SEZON AVRUPA'DA ALDIĞI SONUÇLAR:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

Fenerbahçe 3-0 Slovacko
Slovacko 1-1 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi play-off

Austria Wien 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması

Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Rennes 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-3 Rennes
Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe

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