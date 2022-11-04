Fenerbahçe'de Jesus ile Avrupa'da 47 sıra birden!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Fenerbahçe, Avrupa kulüpler sıralamasında da önemli bir yükselişe imza attı.



Sezona Avrupa kulüpler sıralamasında 14.500 puanla 107. sırada başlayan Jorge Jesus'un ekibi, sergilediği performansla 60. sıraya kadar yükseldi. Fenerbahçe, 14.500 olan puanını da 28.000'e çıkardı.



Fenerbahçe, bu sezon ön elemeler dahil 12 maça çıkarken, bu maçlardan sadece birini kaybetti. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e karşı iç sahada oynanan rövanş karşılaşmasında uzatmalar sonucunda sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, kalan 10 maçta ise 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN BU SEZON AVRUPA'DA ALDIĞI SONUÇLAR:



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu



Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev



UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu



Fenerbahçe 3-0 Slovacko

Slovacko 1-1 Fenerbahçe



UEFA Avrupa Ligi play-off



Austria Wien 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-1 Austria Wien



UEFA Avrupa Ligi grup aşaması



Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

Rennes 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca

AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-3 Rennes

Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe



