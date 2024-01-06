Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i belli oldu!





FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ







, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, kritik mücadele öncesindeolacak, ancak kafasındaki 11'i netleştirmeye başladı. Öte yandan gözler,'in üzerinde olacak.Sarı-Lacivertliler, 2024 yılındaki ilk maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki bu sınav öncesindeOrta saha oyuncularıveile kariyerinin en iyi sezonunu geçiren, cezaları nedeniyle görev yapamayacak.veise henüz hazır değil.Öte yandanile, Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin kampına katıldı.7 öğrencisinden yoksun olacakSavunmanın sağındafavori konumda.'in ayrılık hazırlığı yapması nedeniyle stoperdeile'nin görev yapması bekleniyor. Sol bekte'nun yeri garanti.En önemli eksiklerin olduğu orta sahanın merkezindevedışında alternatif yok.İrfan'ın yokluğunda sağ açıkta ise 15 milyon Euro'luk bonservisine rağmen şu ana kadar bekleneni veremeyen'in oynaması bekleniyor. Milli oyuncu, kendini kanıtlamaya çalışacak.İlk 11'in değişilmezleriveda yarınki karşılaşma için göreve hazır.