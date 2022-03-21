Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci etkisi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Konyaspor karşısında müthiş geri dönüşün mimarlarından biri oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci etkisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2022 09:28
Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, Konyaspor karşısında müthiş geri dönüşün mimarlarından biri oldu.

İrfan Can, ilk yarıda fazla varlık gösteremedi. Ancak ikinci yarı başlarken Mesut Özil'in kenara gelmesiyle birlikte 26 yaşındaki oyuncunun performansı tamamen değişti. Hücumda patronluğu eline alan İrfan, çok daha etkili oynadı. Yıldız oyuncu, ligin ilk yarısındaki Konya maçında frikikten jeneriklik bir gol attığı noktaya yakın yerden kazanılan serbest vuruşta yine topun başına geçti. İrfan harika vurdu, Sehiç'in güçlükle müdahale ettiği top yan direkten Kim'in önüne düştü ve beraberlik golü geldi. İrfan Can, 76'da yerini Arda Güler'e bırakırken alkışlar eşliğinde kenara geldi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.