Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, Konyaspor karşısında müthiş geri dönüşün mimarlarından biri oldu.



İrfan Can, ilk yarıda fazla varlık gösteremedi. Ancak ikinci yarı başlarken Mesut Özil'in kenara gelmesiyle birlikte 26 yaşındaki oyuncunun performansı tamamen değişti. Hücumda patronluğu eline alan İrfan, çok daha etkili oynadı. Yıldız oyuncu, ligin ilk yarısındaki Konya maçında frikikten jeneriklik bir gol attığı noktaya yakın yerden kazanılan serbest vuruşta yine topun başına geçti. İrfan harika vurdu, Sehiç'in güçlükle müdahale ettiği top yan direkten Kim'in önüne düştü ve beraberlik golü geldi. İrfan Can, 76'da yerini Arda Güler'e bırakırken alkışlar eşliğinde kenara geldi.