Fenerbahçe'de herkes hücumcu

Fenerbahçe bu sezon gol rekorları kırmaya devam ederken tam 21 oyuncusu gol, 20 oyuncusu asist katkısı vermeyi başardı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de herkes hücumcu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2024 11:37
Fenerbahçe, temmuzda başladığı sezonda 38 maça çıktı, rakip ağları tam 105 kez havalandırdı.

NEREDEYSE HERKES KATKI YAPTI

Şu anda Avrupa'nın en golcü takımı durumundaki Fenerbahçe'de neredeyse forma giyen herkes skora katkı sağladı.

Kaleciler dışında toplam 24 farklı oyuncu Fenerbahçe adına ya gol attı ya da asist katkısı sağladı. 21 farklı isim gol attı. 20 farklı isim en az bir asiste imza attı.

3 İSİM KATKI VEREMEDİ

Bunlar arasında Miguel Crespo, Lincoln Henrique veya Emre Mor gibi artık Fenerbahçe formasını giymeyen isimler de bulunuyor. Şans bulup skor katkısı veremeyen Samet Akaydin kiralandı.

Yeni transferlerden Leonardo Bonucci asiste imza atarken, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic henüz skor katkısı sağlayamadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery