Fenerbahçe'de herkes hücumcu

Fenerbahçe, temmuzda başladığı sezonda 38 maça çıktı, rakip ağları tam 105 kez havalandırdı.
NEREDEYSE HERKES KATKI YAPTI
Şu anda Avrupa'nın en golcü takımı durumundaki Fenerbahçe'de neredeyse forma giyen herkes skora katkı sağladı.
Kaleciler dışında toplam 24 farklı oyuncu Fenerbahçe adına ya gol attı ya da asist katkısı sağladı. 21 farklı isim gol attı. 20 farklı isim en az bir asiste imza attı.
3 İSİM KATKI VEREMEDİ
Bunlar arasında Miguel Crespo, Lincoln Henrique veya Emre Mor gibi artık Fenerbahçe formasını giymeyen isimler de bulunuyor. Şans bulup skor katkısı veremeyen Samet Akaydin kiralandı.
Yeni transferlerden Leonardo Bonucci asiste imza atarken, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic henüz skor katkısı sağlayamadı.
NEREDEYSE HERKES KATKI YAPTI
Şu anda Avrupa'nın en golcü takımı durumundaki Fenerbahçe'de neredeyse forma giyen herkes skora katkı sağladı.
Kaleciler dışında toplam 24 farklı oyuncu Fenerbahçe adına ya gol attı ya da asist katkısı sağladı. 21 farklı isim gol attı. 20 farklı isim en az bir asiste imza attı.
3 İSİM KATKI VEREMEDİ
Bunlar arasında Miguel Crespo, Lincoln Henrique veya Emre Mor gibi artık Fenerbahçe formasını giymeyen isimler de bulunuyor. Şans bulup skor katkısı veremeyen Samet Akaydin kiralandı.
Yeni transferlerden Leonardo Bonucci asiste imza atarken, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic henüz skor katkısı sağlayamadı.