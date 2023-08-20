Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz gelişmesi!

Fenerbahçe'de 9 futbolcu Samsunspor ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı. Yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz gelişmesi!
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20 Ağustos 2023 16:11
Son güncelleme 20 Ağustos 2023 16:24
Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde; Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de; Rodrigo Becao,Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydın ve Luan Peres hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Emre Mor'un ise sakatlığı devam ediyor. Serdar Dursun teknik heyet kararı nedeniyle Samsun'a götürülmezken, Gustavo Henrique'ye transfer görüşmesi için izin verildi.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kafileye dahil edildi. iki futbolcu, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Fenerbahçe'de ilk maçlarına çıkacaklar.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:



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