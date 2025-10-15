14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-0
14 Ekim
Fas-Kongo
1-0

Fenerbahçe'de Fred'e şans, Mert Hakan'a uyarı!

Fenerbahçe'de Fred'in kadro dışı bırakılması gündeme geldi ancak Domenico Tedesco devreye girerek buna izin vermedi, Mert Hakan Yandaş ise saha dışı davranışları nedeniyle uyarıldı.

Fred'in kadro dışı kalma durumu gündeme geldi ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco araya girerek engelledi. Mert Hakan Yandaş ise davranışları nedeniyle uyarıldı.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı kaldığı Fenerbahçe'de başka futbolcuların da kadro dışı kalmaları gündeme geldi.

"SAYGISIZLIĞI OLMADI"

Fred'in de kadro dışı kalması planlandı. Ancak Tedesco, "Performansı kötü ancak, saygısızlığı olmadı" raporu verince yönetim kadro dışı kararı almaktan vazgeçti.

İKİ İSİM DE TAKİP EDİLECEK

Fred'in devre arasına kadar ortaya koyacağı performans Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek. Bir başka önemli gelişme ise takım kaptanı Mert Hakan'da yaşandı.

Yönetim, Mert Hakan Yandaş'ı bundan sonra saha dışı olaylarda başrol olmaması için uyardı. Sarı-Lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncuyu bundan sonra saha içi ve saha dışında izleyecek. Futbol dışı konularla gündeme gelirse ceza vermeyi düşünüyor.



