'de bu sezon istediği forma şansını bulamayan 26 yaşındakiilebekleniyor.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;2022'nin yazında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon takımın önemli isimlerinden biriydi. Ancak bu sezona sakatlıklar nedeniyle iyi başlayamayan yıldız oyuncu, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi isimlerin arkasında kaldı.Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 4 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 3 asistle skora etki etti.