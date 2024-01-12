Fenerbahçe'de Emre Mor için transfer kararı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, Emre Mor için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Oyuncunun temsilcisi İstanbul'a davet edildi.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Emre Mor için transfer kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2024 09:22
Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şansını bulamayan 26 yaşındaki Emre Mor ile yolların ayrılması bekleniyor.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Emre Mor için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Oyuncunun temsilcisi İstanbul'a davet edildi.

BU SEZON KAYIPLARA KARIŞTI

2022'nin yazında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon takımın önemli isimlerinden biriydi. Ancak bu sezona sakatlıklar nedeniyle iyi başlayamayan yıldız oyuncu, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi isimlerin arkasında kaldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 4 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 3 asistle skora etki etti.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery