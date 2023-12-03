de son dönemde alınan kötü sonuçların ardından hem teknik heyete hem oyunculara birçok eleştiri yapıldı.Teknik Direktörsosyal medyada en çok eleştirilen konu oldu. Sarı-lacivertli yetkililer iseifade etti.Genç Kartal, babasının yanında ekibin nasıl çalıştığını takip edip gelecek için kendisini geliştirmeye çalışıyor. Öte yandan eleştiri ve tepkiler sonrası da Emre Kartal sosyal medya hesabındaki yardımcı antrenör ibaresine de kaldırdı.