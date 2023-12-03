Fenerbahçe'de son dönemde alınan kötü sonuçların ardından hem teknik heyete hem oyunculara birçok eleştiri yapıldı.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oğlunun da yardımcısı olması sosyal medyada en çok eleştirilen konu oldu. Sarı-lacivertli yetkililer ise Emre Kartal'ın gerçek ve resmi anlamda bir yardımcı olmadığını ifade etti.
Genç Kartal, babasının yanında ekibin nasıl çalıştığını takip edip gelecek için kendisini geliştirmeye çalışıyor. Öte yandan eleştiri ve tepkiler sonrası da Emre Kartal sosyal medya hesabındaki yardımcı antrenör ibaresine de kaldırdı.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oğlunun da yardımcısı olması sosyal medyada en çok eleştirilen konu oldu. Sarı-lacivertli yetkililer ise Emre Kartal'ın gerçek ve resmi anlamda bir yardımcı olmadığını ifade etti.
Genç Kartal, babasının yanında ekibin nasıl çalıştığını takip edip gelecek için kendisini geliştirmeye çalışıyor. Öte yandan eleştiri ve tepkiler sonrası da Emre Kartal sosyal medya hesabındaki yardımcı antrenör ibaresine de kaldırdı.