Fenerbahçe'de Djiku'nun durumu belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Stoper bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun Adana Demirspor maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edilmişti. Kritik müsabaka öncesi Alexander Djiku'nun durumu netleşti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Djiku'nun durumu belli oldu
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07 Kasım 2023 11:18
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Alexander Djiku'nun, Adana Demirspor maçı öncesi durumu netleşti...

Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmişti.

Sakatlığı sonrası 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Alexander Djiku'nun, yaşanan stoper krizi sonrası Adana Demirspor maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edilmişti. Kritik maç öncesi Djiku'nun durumu belli oldu.

Buna göre Ganalı stoper, Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.



FRED İÇİN SON KARAR İSMAİL KARTAL'IN

Djiku'nun yanı sıra Fred'in maça yetiştirilmesi için de yoğun çaba sarf edildiği ve oyuncunun Adana Demirspor'a karşı oynama olasılığının olduğu aktarıldı.

Başarılı orta saha oyuncusu için son kararı İsmail Kartal'ın vereceği kaydedildi. 

 
 

 

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