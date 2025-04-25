Fenerbahçe'de Divan toplanacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı cumartesi günü gerçekleştirilecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.
Kulüp başkanı Ali Koç'un toplantıda konuşma yapması bekleniyor.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.
Kulüp başkanı Ali Koç'un toplantıda konuşma yapması bekleniyor.