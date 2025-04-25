Fenerbahçe'de Divan toplanacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı cumartesi günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Divan toplanacak
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25 Nisan 2025 13:13
Son güncelleme 25 Nisan 2025 13:14
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.

Kulüp başkanı Ali Koç'un toplantıda konuşma yapması bekleniyor.

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