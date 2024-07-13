Fenerbahçe'de Cenk Tosun'u Mario Branco bitirdi!

Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza atan isim olan 33 yaşındaki Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun görüşüp ikna ettiği milli santrfor, Kanarya'ya 2 yıllık imza atacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Cenk Tosun'u Mario Branco bitirdi!
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13 Temmuz 2024 10:13
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 10:18
Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda 13 aydır görüşüp anlaşmaya varamadığı milli futbolcu Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile el sıkıştı.

Uzun süre Siyah-beyazlılarda eski başkan Ahmet Nur Çebi yönetimiyle masaya oturan oyuncunun mukavelesi 31 Mayıs 2024'te bitmişti. 2024 Avrupa Şampiyonası nedeniyle A Milli Takım kampında bulunan ve yeni bir görüşme yapılamayan 33 yaşındaki santrfor için F.Bahçe'nin 1 ay önce devreye girdiği ve prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

MARIO BRANCO İKNA ETTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Cenk'i ikna ettiği ve 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. Kanarya'nın, yeni santrforunu bugün ya da pazar günü duyurması bekleniyor.

TÜRK REKORU CENK'TE!

Almanya'da Frankfurt altyapısında yetişen Cenk, 2011'de Gaziantepspor'a transfer olurken çıkışıyla 2014'te bedelsiz geldiği Beşiktaş'ta rekorlar kırdı. Gösterdiği performansın ardından 4 sezon sonra 22.5 milyon Euro'ya Türkiye'de dönemin en pahalı transferine imza atarak Everton'a gitti. Beklediği gibi geçmeyen İngiltere kariyerinin ardından 2022'de tekrar yuvası gördüğü Beşiktaş'a imza atmıştı.

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