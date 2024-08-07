Fenerbahçe'de Çağtay Kurukalıp ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe, genç sol bek Çağtay Kurukalıp'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Çağtay Kurukalıp ile yollar ayrılıyor
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07 Ağustos 2024 10:46
Fenerbahçe'nin Ağustos 2021'de Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı genç sol bek Çağtay Kurukalıp, takımdan temelli ayrılıyor.

Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki sol bekin 2025'te bitecek olan sözleşmesi feshedilecek.

Sarı-lacivertliler ile devam edemeyecek olan Çağtay'ın kulüp aradığı belirtildi.

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