Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Ali Koç - Aziz Yıldırım

THY EuroLeague'de sahasında Partizan ile karşılaşacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile birlikte Ülker Sports Arena'daki maçı birlikte izleyecek. İkilinin maçı yan yana izleyeceği belirtildi.
Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de Partizan'ı konuk edeceği mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Aziz Yıldırım'ın cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na da katılması bekleniyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile birlikte Ülker Sports Arena'daki maçı birlikte izleyecek. İkilinin maçı yan yana izleyeceği belirtildi.
Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de Partizan'ı konuk edeceği mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Aziz Yıldırım'ın cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na da katılması bekleniyor.