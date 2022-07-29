Fenerbahçe'de büyük kriz: 7 ayrılık şart

Yeni sezon transferlerine devam eden Fenerbahçe'de, Luan Peres'in gelişiyle beraber yabancı sayısı 21'e yükseldi. Sarı lacivertlilerin 7 isimle yolları ayırması gerekiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de büyük kriz: 7 ayrılık şart
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29 Temmuz 2022 08:22
Fenerbahçe'de büyük bir kriz kapıya dayandı. Dün gelen Luan Peres hamlesiyle beraber Sarı-Lacivertliler'in yabancı sayısı 21'e yükseldi. Yönetimin transfer döneminin sonuna kadar tam 7 isimle yollarını ayırması bekleniyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Ally Samatta, Mergim Berisha, Max Meyer, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Marcel Tisserand ve Filip Novak'la kesin olarak yollar ayrılacak. Ayrıca yapılması planlanan forvet ve sol bek transferlerinin ardından da Dimitrios Pelkas'ın gönderileceği öğrenildi. Bu durumda 1 yabancı futbolcunun sözleşmesinden de çıkılması gerekecek.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YABANCILARI

Luan Peres
Attila Szalai
Tisserand
Caulker
Lemos
Novak
Samuel
Willian Arao
Crespo
Miha Zajc
Max Meyer
Lincoln
Pelkas
Rossi
Bruma
Joao Pedro
G.Henrique
Joshua King
Berisha
Samatta
Valencia  

 

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