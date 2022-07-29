Fenerbahçe'de büyük bir kriz kapıya dayandı. Dün gelen Luan Peres hamlesiyle beraber Sarı-Lacivertliler'in yabancı sayısı 21'e yükseldi. Yönetimin transfer döneminin sonuna kadar tam 7 isimle yollarını ayırması bekleniyor.Teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayanvela kesin olarak yollar ayrılacak. Ayrıca yapılması planlanan forvet ve sol bek transferlerinin ardından da'ın gönderileceği öğrenildi. Bu durumda 1 yabancı futbolcunun sözleşmesinden de çıkılması gerekecek.Luan PeresAttila SzalaiTisserandCaulkerLemosNovakSamuelWillian AraoCrespoMiha ZajcMax MeyerLincolnPelkasRossiBrumaJoao PedroG.HenriqueJoshua KingBerishaSamattaValencia