Fenerbahçe'de bir galibiyetten fazlası!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor'u yenerek yoluna devam eden Fenerbahçe'de hem teknik heyeti hem yönetimi hem de taraftarı üç puandan daha çok sevindiren detay, futbolcuların sezon başındaki gibi tempolu, baskılı oynaması oldu.
Sarı-lacivertliler ligin ilk haftalarında topu kaptırdığında hemen kazanan, pozisyon bulmakta zorlanmayan, tempolu bir futbol ortaya koyuyordu. Son karşılaşmalarda ise bu sistemden uzaklaşılmıştı. Fakat Hatay deplasmanında ilk dakikadan itibaren golü arayan, sürekli rakibe baskı yapan bir Fenerbahçe vardı sahada. Bu da sarı-lacivertli camianın ligde geri kalan maçlara daha rahat bakmasını sağladı.
Hatay karşısındaki iyi futbol rakamlara da yansıdı. Rakip kaleye 6'sı isabetli 14 şut gönderen sarı-lacivertliler, 12 orta açarken iki golü de yan toptan buldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan Ankaragücü mağlubiyeti sonrası takımın bir reaksiyon göstermesi gerektiğini düşünen yönetim ve teknik heyet ortaya konan futbolla mutlu oldu. Ayrıca oyuncular da maç sonrasında yaptığı açıklamalarda hemen ayağa kalktıklarını ve şampiyonluğa odaklandıklarının altını çizerken camia bir anda kenetlendi.
HATALARINDAN DERS ÇIKARDI
Fenerbahçe'de özellikle son haftalarda ilk 11 tercihleri ve maç içindeki hamleleriyle eleştirilen Teknik Direktör İsmail Kartal, hatalarından ders çıkardı aynı durumun Hatay deplasmanında yaşanmasına izin vermedi. Birçok maçta Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu çıkardığında taraftarların tepki gösterdiği tecrübeli çalıştırıcı, bu kez iki yıldızını da 90 dakika sahada tuttu.
BECAO VE FRED ETKİLEDİ
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sezon başındaki ideal kadrosunun değişilmez isimleri olan Becao ve Fred'in sahalara geri dönüşü hem teknik heyeti hem taraftarı mutlu etti. Djiku'nun yokluğunda uzun zaman sonra şans bulan Becao ortaya koyduğu futbolla güven verdi. Tecrübeli stoper, 82'de yerini Bonucci'ye bırakırken mücadelede 47 kez topla buluştu. 41 pas denemesinde %82,9 isabet yüzdesi tutturan Becao, girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Fred ise 66. dakikada oyuna dahil olurken tribünleri dolduran taraftarlar kendisi için tezahürat yaptı.
Sarı-lacivertliler ligin ilk haftalarında topu kaptırdığında hemen kazanan, pozisyon bulmakta zorlanmayan, tempolu bir futbol ortaya koyuyordu. Son karşılaşmalarda ise bu sistemden uzaklaşılmıştı. Fakat Hatay deplasmanında ilk dakikadan itibaren golü arayan, sürekli rakibe baskı yapan bir Fenerbahçe vardı sahada. Bu da sarı-lacivertli camianın ligde geri kalan maçlara daha rahat bakmasını sağladı.
Hatay karşısındaki iyi futbol rakamlara da yansıdı. Rakip kaleye 6'sı isabetli 14 şut gönderen sarı-lacivertliler, 12 orta açarken iki golü de yan toptan buldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan Ankaragücü mağlubiyeti sonrası takımın bir reaksiyon göstermesi gerektiğini düşünen yönetim ve teknik heyet ortaya konan futbolla mutlu oldu. Ayrıca oyuncular da maç sonrasında yaptığı açıklamalarda hemen ayağa kalktıklarını ve şampiyonluğa odaklandıklarının altını çizerken camia bir anda kenetlendi.
HATALARINDAN DERS ÇIKARDI
Fenerbahçe'de özellikle son haftalarda ilk 11 tercihleri ve maç içindeki hamleleriyle eleştirilen Teknik Direktör İsmail Kartal, hatalarından ders çıkardı aynı durumun Hatay deplasmanında yaşanmasına izin vermedi. Birçok maçta Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu çıkardığında taraftarların tepki gösterdiği tecrübeli çalıştırıcı, bu kez iki yıldızını da 90 dakika sahada tuttu.
BECAO VE FRED ETKİLEDİ
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sezon başındaki ideal kadrosunun değişilmez isimleri olan Becao ve Fred'in sahalara geri dönüşü hem teknik heyeti hem taraftarı mutlu etti. Djiku'nun yokluğunda uzun zaman sonra şans bulan Becao ortaya koyduğu futbolla güven verdi. Tecrübeli stoper, 82'de yerini Bonucci'ye bırakırken mücadelede 47 kez topla buluştu. 41 pas denemesinde %82,9 isabet yüzdesi tutturan Becao, girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Fred ise 66. dakikada oyuna dahil olurken tribünleri dolduran taraftarlar kendisi için tezahürat yaptı.