Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapılacak

Fenerbahçe Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni 11 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek törenin saat 11.00'de başlayacağı belirtildi.
Törene, sarı-lacivertli yöneticilerin yanı sıra başkan Ali Koç'un da katılması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni yarın gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek törenin saat 11.00'de başlayacağı belirtildi.
Törene, sarı-lacivertli yöneticilerin yanı sıra başkan Ali Koç'un da katılması bekleniyor.
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