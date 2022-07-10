Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapılacak

Fenerbahçe Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni 11 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapılacak
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10 Temmuz 2022 15:47

Fenerbahçe Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni 11 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek törenin saat 11.00'de başlayacağı belirtildi.

Törene, sarı-lacivertli yöneticilerin yanı sıra başkan Ali Koç'un da katılması bekleniyor.

 

Fenerbahçe Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek törenin saat 11.00'de başlayacağı belirtildi.

Törene, sarı-lacivertli yöneticilerin yanı sıra başkan Ali Koç'un da katılması bekleniyor.

 

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