Fenerbahçe'de ayrılık için geri sayım: Cenk Tosun!

Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun transferi için Fenerbahçe ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılık için geri sayım: Cenk Tosun!
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14 Mart 2025 18:17
Son güncelleme 14 Mart 2025 19:03
Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, kariyerine Japonya'da devam etmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA

Cenk Tosun ile ilgilenen ve anlaşan Japon ekibi Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe ile transfer için görüştü.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki futbolcunun ardından Fenerbahçe ile de sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

ANLAŞMANIN DETAYI

14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında FIFA Kulüpler Dünya Kupası düzenlenecek. Urawa Red Diamonds da bu turnuvada mücadele edecek. Cenk Tosun için yapılacak kiralık sözleşme, turnuva bitimine kadar olacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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