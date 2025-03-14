Fenerbahçe'de ayrılık için geri sayım: Cenk Tosun!

Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, kariyerine Japonya'da devam etmeye hazırlanıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA
Cenk Tosun ile ilgilenen ve anlaşan Japon ekibi Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe ile transfer için görüştü.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki futbolcunun ardından Fenerbahçe ile de sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.
ANLAŞMANIN DETAYI
14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında FIFA Kulüpler Dünya Kupası düzenlenecek. Urawa Red Diamonds da bu turnuvada mücadele edecek. Cenk Tosun için yapılacak kiralık sözleşme, turnuva bitimine kadar olacak.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA
Cenk Tosun ile ilgilenen ve anlaşan Japon ekibi Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe ile transfer için görüştü.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki futbolcunun ardından Fenerbahçe ile de sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.
ANLAŞMANIN DETAYI
14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında FIFA Kulüpler Dünya Kupası düzenlenecek. Urawa Red Diamonds da bu turnuvada mücadele edecek. Cenk Tosun için yapılacak kiralık sözleşme, turnuva bitimine kadar olacak.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.