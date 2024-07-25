Fenerbahçe'de 6 numara operasyonu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'nun orta saha talebi doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi; Sofyan Amrabat, Sander Berge ve İbrahim Sangare için nabız yokluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de 6 numara operasyonu!
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25 Temmuz 2024 08:38
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 08:55
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, orta saha konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Sarı-Lacivertliler'in, 4-3 mağlup ettiği Lugano karşısındaki savunma performansı iyi bir görüntü çizemedi. Son dakikada farkın 1'e düşmesi ve toplamda yenilen 3 gol keyifleri kaçırdı. Sarı-lacivertli takımda Rade Krunic, ön liberoda etkisiz kalırken tehlike yaratacak topları kesemedi.

JOSE MOURINHO İSTEDİ

Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden Fred'in yanına ön libero mevkisinde savunma yönü güçlü kesici bir orta saha oyuncusu talep etmişti.

3 ADAY VAR

Kanarya'nın transferden sorumlu kurmayları, listede bulunan Sofyan Amrabat, Sander Berge ve İbrahim Sangare için girişimlere başladı.

Fiorentina'nın elden çıkarmak istediği Amrabat ve Burnley'den Berge konusunda fiyat araştırması yapılırken Nottingham Forest'tan Sangare için de kiralık formülü üzerinde duruluyor.   




 
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