Fenerbahçe Beko, İstanbul'da kaybetti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 68-43 mağlup oldu.



Bu sonuçla AX Armani Exchange Milan, 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise 6. mağlubiyetini yaşadı.



Karşılaşmaya etkili başlayan AX Armani Exchange Milan, 4. dakikada 7-0 üstünlük yakaladı. Savunmada ve hücumda organize olamayan Fenerbahçe Beko'ya sadece 3 sayı şansı tanıyan İtalya ekibi, baştan sona üstün oynadığı ilk periyodu 22-3 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte de hız kesmeyen AX Armani Exchange Milan, 13. dakikada farkı 27 sayıya çıkardı: 5-32. Bu bölümden sonra toparlanan ve kaydettiği 15 sayıya karşılık rakibinin sadece 3 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe Beko, bitime 44 saniye kala farkı 15'e çekti: 20-35. AX Armani Exchange Milan, soyunma odasına 37-20 üstün gitti.



Üçüncü periyotta da Fenerbahçe Beko'ya büyük üstünlük kuran ve dış atışlardan 4 isabet bulan AX Armani Exchange Milan, 29. dakikada farkı 33 sayıya çıkardı: 27-60. İtalya temsilcisi, son çeyreğe 62-29 önde girdi.



Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen AX Armani Exchange Milan, karşılaşmadan 68-43 galip ayrıldı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Jakub Zamojski (Polonya)



Fenerbahçe Beko: Henry 12, Guduric 3, Shayok, Vesely 9, Booker 2, De Colo 2, Pierre, Polonara 2, Şehmus Hazer 9, Ahmet Düverioğlu 4, Tarık Biberovic



AX Armani Exchange Milan: Hall 9, Shields 13, Datome 11, Melli 6, Hines 4, Rodriguez 3, Tarczewski 2, Ricci 5, Grant 6, Mitoglou 9, Biligha, Daniels



1. Periyot: 3-22



Devre: 20-37



3. Periyot: 29-62





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