Fenerbahçe Beko hazırlık maçında Beşiktaş'ı yendi

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe Beko hazırlık maçında Beşiktaş'ı yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2020 17:31
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Beşiktaş'ı 79-77 yendi.

Ülker Sports Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 17-16 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 37-32 önde girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini 56-52'lik skorla üstün geçen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 79-77 kazandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için