Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonu ile birlikte Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
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31 Ocak 2024 13:02
Son güncelleme 31 Ocak 2024 13:11
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de bu sezon 18 maça çıkan Crespo, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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