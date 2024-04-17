Fenerbahçe, Avrupa'da 270. maçına çıkıyor

Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmasıyla birlikte Avrupa'daki 270. maçına çıkacak. İşte sarı-lacivertli takımın Avrupa karnesi...

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Avrupa'da 270. maçına çıkıyor
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17 Nisan 2024 12:23
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 270. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 269 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa'da evinde farklı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında Kadıköy'de etkili bir performans ortaya koydu.

Süper Lig'de deplasmanda çok iyi bir grafik çizen ancak evinde beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında ise taraftarıyla etkili oldu.

Bu sezon Avrupa kupalarında sahasında 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bunların 6'sını galibiyetle geçti. Sarı-lacivertliler, tek yenilgisini ise son 16 turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibi karşısında 1-0 ile yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 23 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Konferans Ligi'nde 18. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda perşembe günü 18. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 43 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 23 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:


Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 34

 12

 11

 11

 48

 39
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 17

 11

 -

 6

 43

 23
TOPLAM

 269

 106

 55

 108

 365

 384
 

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