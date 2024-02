Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe , Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 42. dakikada Cengiz Ünder ve uzatma anlarında Michy Batshuayi'den geldi.Fenerbahçe'nin geçen hafta oynadığı ve 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçında da iki golü atan Cengiz Ünder, gol sayısını 8'e çıkardı.Bu skorun ardından Fenerbahçe ligde puanını 63 yaptı ve averajla yeniden liderliğe yükseldi.Antalyaspor ise 34 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi, ligde takımın başında 7. maçına çıkan Sergen Yalçın ile ilk kez kaybetti.Fenerbahçe, ligde gelecek hafta sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya'da oynana karşılaşmada Serdar Aziz'i yedek oturttu. Kartal, yeni transfer Çağlar Söyüncü'ye Akdeniz ekibi karşısında ilk 11'de görev verdi.Antalyaspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu.Orta alanda İsmail Yüksek-Rade Krunic ikilisini bozmayan deneyimli teknik direktör, kanatlarda Cengiz Ünder ile Dusan Tadic'i oynattı. Santrforda Edin Dzeko yer alırken, onun arkasında Sebastian Szymanski forma giydi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Bonucci, Batshuayi, Oosterwolde, Zajc ve Muhammet İmre yedek soyundu.Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Fred ve Rodrigo Becao ile Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı.Ryan Kent ise teknik heyet tercihiyle şans bulamadı.Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'ten transfer ettiği Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesiyle kariyerinde ilk kez Süper Lig mücadelesinde forma giydi.Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesinde Çağlar'a sevgi gösterisinde bulundu.Fenerbahçe'nin bu yıl formda ismi İrfan Can Kahveci, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yedek kulübesinde oturdu.Uzun bir sakatlık döneminin ardından son haftadaki formu ve golleriyle çıkış yakalayan Cengiz Ünder, Antalyaspor karşısında da ilk 11'de şans buldu.Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar üzerinde teknik direktör İsmail Kartal'ın fotoğraflarının bulunduğu ve "Şampiyonluk için koy yüreğini" yazan pankart açtı.Mücadelenin özellikle ilk yarısında iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı. Antalya Stadyumu'ndaki ağır zeminin de etkisiyle, takımlar organize atak yapma ve net fırsat üretme şansı çok fazla bulamadı.Fenerbahçe'de geçen hafta Ankaragücü karşısında 2 golle galibiyeti getiren Cengiz Ünder, Antalyaspor karşısında da 42. dakikada sahneye çıktı. Dusan Tadic'in sol kanattan ortasında, top Antalyaspor ceza sahasından sektikten sonra İsmail Yüksek yayda topla buluştu. Milli futbolcu, ceza sahasındaki Cengiz Ünder'i topla buluşturdu. Cengiz Ünder, sol ayağıyla şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in 42. dakikada attığı golle Antalyaspor karşısında soyunma odasına önde gitti.Fenerbahçe, 52. dakikada rakip kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına Cengiz Ünder geçti. 26 yaşındaki futbolcunun etkili serbest vuruşunda kaleci Helton gole izin vermedi.Fenerbahçe, 65'te bir kez daha Cengiz Ünder'le tehlikeli oldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko savunma arkasına sarkan Cengiz'e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz'in vuruşunu kaleci Helton kornere gönderdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 68. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Joshua King oyuna dahil oldu. Cengiz Ünder ve Dusan Tadic kenara geldi.Antalyaspor, 86. dakikada gole yaklaştı. Bu dakikada Kaluzinski'nin ceza sahasından vuruşu savunmadan da sekti ve kaleci Livakovic'te kaldı.Kaluzinski'nin pozisyonundan bir dakika sonra ise Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren King, vuruşunda kaleci Helton'u geçemedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın son dakikalarında savunma güvenliği için Leonardo Bonucci'yi oyuna aldı. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski kenara geldi.Fenerbahçe'de 90+5. dakikada sahneye çıkan Michy Batshuayi, maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.7. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sam Larsson'un ceza sahası dışından şutunda top Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra penaltı noktasına yakın bölgedeki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden sert şutunda top kaleci Leite'de kaldı.27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.32. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına hareketlenen Krunic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.33. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic'in rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.35. dakikada Saric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güray'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.51. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in sert şutunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.65. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda topu Leite, kornere çeldi.87. dakikada Larsson'un ortasına ceza sahası çizgisinde topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Livakovic'de kaldı.88. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua King'in yerden vuruşunda topu kaleci Leite kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Corendon Airlines Park Antalya: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkLeite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Larsson, Safuri (Dk. 80 Assombalonga), Saric (Dk. 80 Erdal Rakip), Bytyqi (Dk. 84 Van de Streek), BuksaLivakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 88 Bonucci), Tadic (Dk. 67 Joshua King), Dzeko (Dk. 82 Batshuayi)Dk. 42 Cengiz Ünder, Dk. 90+5 Batshuayi (Fenerbahçe)Dk. 90+2 Kaluzinski (Bitexen Antalyaspor)