Galatasaray'da Hasan Şaş'tan boşalan yardımcı antrenörlük görevine eski futbolculardan Albert Riera'nın geleceği konuşuluyordu. Ancak bu ismin Ayhan Akman olması kesinleşti.



Ayhan Akman yeni sezonda Levent Şahin'le birlikte Fatih Terim'in yardımcısı olacak.



Öte yandan şu an Gaziantep FK'da sportif direktörlük yapan Fatih İbradı da Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor.



RIEKERINK VE TUDOR'LA DA ÇALIŞTI



Antrenörlüğe 2013 yılında Galatasaray A2 Takımında başlayan Akman, Kayseri Erciyesspor, Karşıyaka, Sarıyer'de görev aldıktan sonra Galatasaray'a A Takım antrenörü olarak geri dönmüş ve Jan Olde Riekerink ile Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı.



