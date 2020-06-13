Fatih Terim'in üç sürpriz yardımcısı!

Galatasaray'ın takım kaptanları Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk, takım arkadaşlarını şampiyonluk hedefine motive etme konusunda Fatih Terim'e yardımcı oluyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'in üç sürpriz yardımcısı!
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13 Haziran 2020 12:49
Galatasaray'da takım kaptanları Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk sürekli olarak takım arkadaşlarıyla toplantılar düzenliyor ve kalan 8 haftanın neler getireceğini anlatıyor.

Tecrübeli isimler, şampiyonluğun kulüp için önemini arkadaşlarıyla paylaşarak, kalan periyotta hata yapmamaları gerektiğini dile getirdi.

Adeta yardımcı hoca gibi çalışan bu üçlü, her antrenman öncesi takımı motive edici konuşmalar yapıyor.

Kaptanların elini taşın altına sokmasından memnun olan Teknik Direktör Fatih Terim onlara bu özverili hareketlerinden dolayı teşekkür etti.



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