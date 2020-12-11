Fatih Terim'in takibe aldığı genç 10 numara

Devre arasında Younes Belhanda'nın durumunu çözecek olan Galatasaray, Brondby forması giyen Lindström ve C.Palace'ta görev alan Max Meyer ile temasta.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Instagram
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Fatih Terim'in takibe aldığı genç 10 numara
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11 Aralık 2020 13:57
Süper Lig'de 6 maçtır bileği bükülmeyen G.Saray devre arasında kadrosunu daha da güçlendirmenin hesaplarını yaparken öncelikli olarak Belhanda'nın durumunu masaya yatırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların Belhanda'nın ayrılma ihtimaline göre 10 numara transferinde gaza basacağı öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in Brondby forması giyen 20 yaşındaki Jesper Lindström'ün izlenmesi konusunda tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı. Kulübü ile 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lindström bu sezonki müthiş performansıyla birçok Avrupa ekibinin de dikkatini çekti.

11 MAÇTA 7 GOL ATTI
Genç 10 numara forma giydiği 11 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri sarstı. Cim Bom'un listesindeki diğer adayın C.Palace forması giyen Max Meyer olduğu biliniyor. 25 yaşındaki başarılı oyuncunun sözleşmesinin Haziran ayında bitecek olması bu transferin de gerçekleştirme ihtimalini kuvvetlendiriyor.





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