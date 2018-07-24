Fatih Terim'in gözdesi, Flamengo'ya gidiyor!

Brezilya temsilcisi Flamengo, Avrupa pazarından bir golcü almak için transfer çalışmalarını sürdürürken,da hedefindekiiçinresmi teklifini yaptı.Globo Esporte'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılıların da resmi girişimlerde bulunduğuiçin Rus temsilcisineteklifini iletti.vebelirtildi.Hollandalı golcüsüiçin siyah-beyazlıların kapısını da çalan Flamengo, bu görüşmeden sonuç alamamıştı.24 yaşındaki Brezilyalı golcü geçtiğimiz sezonile çıktığı 46 karşılaşmadagolasistlik performans sergileyerek transferin gözde ismi olmayı başarmıştı.