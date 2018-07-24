Fatih Terim'in gözdesi, Flamengo'ya gidiyor!

Brezilya temsilcisi Flamengo, Avrupa pazarından bir golcü almak için transfer çalışmalarını sürdürürken, Galatasaray'ın da hedefindeki Vitinho için CSKA Moskova'ya resmi teklifini yaptı.
Globo Esporte'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılıların da resmi girişimlerde bulunduğu Vitinho için Rus temsilcisine 10 milyon euroluk teklifini iletti. CSKA Moskova'nın bu teklifi prensipte kabul ettiği ve Vitinho'nun önümüzdeki Brezilya'ya giderek Flamengo için 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel için siyah-beyazlıların kapısını da çalan Flamengo, bu görüşmeden sonuç alamamıştı.
24 yaşındaki Brezilyalı golcü geçtiğimiz sezon CSKA Moskova ile çıktığı 46 karşılaşmada 12 gol 9 asistlik performans sergileyerek transferin gözde ismi olmayı başarmıştı.
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Globo Esporte'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılıların da resmi girişimlerde bulunduğu Vitinho için Rus temsilcisine 10 milyon euroluk teklifini iletti. CSKA Moskova'nın bu teklifi prensipte kabul ettiği ve Vitinho'nun önümüzdeki Brezilya'ya giderek Flamengo için 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel için siyah-beyazlıların kapısını da çalan Flamengo, bu görüşmeden sonuç alamamıştı.
24 yaşındaki Brezilyalı golcü geçtiğimiz sezon CSKA Moskova ile çıktığı 46 karşılaşmada 12 gol 9 asistlik performans sergileyerek transferin gözde ismi olmayı başarmıştı.
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