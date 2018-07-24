  •  
    Ryan Babel olmayınca Terim'in gözdesini aldı!
  •  
    F.Bahçe'de İKİ harekat! İşte verilen teklifler...
  •  
    Dilmen: "G.Saray'ın bu transferi, şampiyon..."
  •  
    Ada'da 1 numaradan "AYRILIK" mesajı geldi
  •  
    Ricardo Quaresma'dan Çin'e TRANSFER yanıtı

Fatih Terim'in gözdesi, Flamengo'ya gidiyor!

Ryan Babel transferinden sonuç alamayan Flamengo, Galatasaray'ın da istediği Vitinho'nun transferinde son aşamaya geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fatih Terim'in gözdesi, Flamengo'ya gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2018 20:22
Brezilya temsilcisi Flamengo, Avrupa pazarından bir golcü almak için transfer çalışmalarını sürdürürken, Galatasaray'ın da hedefindeki Vitinho için CSKA Moskova'ya resmi teklifini yaptı.

Globo Esporte'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılıların da resmi girişimlerde bulunduğu Vitinho için Rus temsilcisine 10 milyon euroluk teklifini iletti. CSKA Moskova'nın bu teklifi prensipte kabul ettiği ve Vitinho'nun önümüzdeki Brezilya'ya giderek Flamengo için 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. 

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel için siyah-beyazlıların kapısını da çalan Flamengo, bu görüşmeden sonuç alamamıştı.

24 yaşındaki Brezilyalı golcü geçtiğimiz sezon CSKA Moskova ile çıktığı 46 karşılaşmada 12 gol 9 asistlik performans sergileyerek transferin gözde ismi olmayı başarmıştı. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için