Uzun bir aradan sonra ilk defa ligde tam kadro olan Galatasaray, Benfica karşısında ise beş oyuncusundan eksik mücadele edecek.UEFA kadrosunda ismi olmayan Semih Kaya, Kostas Mitroglou, Emre Taşdemir ve cezalı olan Fernando Portekiz kafilesinde yer almadı.Ayrıca Kasımpaşa maçında sakatlanan Martin Linnes de kadroya dâhil edilmedi. Linnes'ten gelen kötü haber üzerine sağlık ekibi sakatlığını tam atlatamayan Mariano için özel program hazırladı.Fatih Terim de Brezilyalı oyuncuya Benfica maçında ihtiyacı olduğunu söylerken "Kendini hazırla" dedi.