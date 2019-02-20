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Fatih Terim'den özel Mariano planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Martin Linnes'in yokluğunda Mariano'ya, 'Kendini hazırla' dedi.

Kaynak: Türkiye
Fatih Terim'den özel Mariano planı!
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20 Şubat 2019 06:15
Uzun bir aradan sonra ilk defa ligde tam kadro olan Galatasaray, Benfica karşısında ise beş oyuncusundan eksik mücadele edecek.

UEFA kadrosunda ismi olmayan Semih Kaya, Kostas Mitroglou, Emre Taşdemir ve cezalı olan Fernando Portekiz kafilesinde yer almadı.

Ayrıca Kasımpaşa maçında sakatlanan Martin Linnes de kadroya dâhil edilmedi. Linnes'ten gelen kötü haber üzerine sağlık ekibi sakatlığını tam atlatamayan Mariano için özel program hazırladı.

Fatih Terim de Brezilyalı oyuncuya Benfica maçında ihtiyacı olduğunu söylerken "Kendini hazırla" dedi.

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