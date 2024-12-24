Fatih Terim'in kehaneti tutacak mı? Şifre '8'

Süper Lig, 17. haftayla birlikte araya giderken zirvede Galatasaray, Fenerbahçe'nin 8 puan önünde büyük bir avantajı elde etti.
FATİH TERİM'İ HATIRLATTI
Okan Buruk'un çifte şampiyon Aslan'ı ile Jose Mourinho'lu Kanarya arasında kafa kafaya geçmesi beklenen zirve mücadelesinde oluşan fark akıllara Fatih Terim'in 2018-19 sezonundaki sözünü getirdi.
Galatasaray'ın başında 24. hafta sonunda lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kalan Terim, "8 de kapanır, 18 de! Yeter ki biz kazanalım" sözüyle geri dönüş ateşini yakmıştı.
2004 VE 2011'DE YAPMIŞTI
Sarı-kırmızılı futbolcular da kalan 10 haftada 8 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğa uzanmıştı. Futbol kamuoyu şimdi Terim'in öğrencisi Okan Buruk ile yakın arkadaşı Jose Mourinho'nun sezon sonundaki konumlarını merak ediyor.
Süper Lig'in 2000'li yıllarına bakıldığında Fenerbahçelileri umutlandıran iki sezon var. Kanarya 2003-04'te ilk yarıyı Beşiktaş'ın 8, 2010-11'de ise Trabzonspor'un 9 puan gerisinde tamamlamasına rağmen şampiyonluğu elde etmişti.
G.SARAY ÖNDEYSE GEÇİLMİYOR
Jose Mourinho ve öğrencilerinin Fenerbahçe'ye 3. kez aynı mutluluğu yaşatabilmek için hata lüksü yok denecek kadar az. Galatasaraylıları rahatlatan konu ise aynı süre içerisinde ilk yarının lider bitirildiği 4 sezonun 3'ünde şampiyonluğu korumaları.
Cimbom; 2001-02, 2012-13 ve 2022-23'te sezonların ilk yarılarında aldığı liderliği bırakmadı.
Aslan sadece 2000-01'de ilk yarıyı 3 puanla lider geçmesine rağmen şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdı.
2024-25 sezonunun ikinci yarısında kimin istatistiği tekrar edecek, işte bunu bize zaman gösterecek. [Nefes Gazetesi]
FATİH TERİM'İ HATIRLATTI
Okan Buruk'un çifte şampiyon Aslan'ı ile Jose Mourinho'lu Kanarya arasında kafa kafaya geçmesi beklenen zirve mücadelesinde oluşan fark akıllara Fatih Terim'in 2018-19 sezonundaki sözünü getirdi.
Galatasaray'ın başında 24. hafta sonunda lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kalan Terim, "8 de kapanır, 18 de! Yeter ki biz kazanalım" sözüyle geri dönüş ateşini yakmıştı.
2004 VE 2011'DE YAPMIŞTI
Sarı-kırmızılı futbolcular da kalan 10 haftada 8 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğa uzanmıştı. Futbol kamuoyu şimdi Terim'in öğrencisi Okan Buruk ile yakın arkadaşı Jose Mourinho'nun sezon sonundaki konumlarını merak ediyor.
Süper Lig'in 2000'li yıllarına bakıldığında Fenerbahçelileri umutlandıran iki sezon var. Kanarya 2003-04'te ilk yarıyı Beşiktaş'ın 8, 2010-11'de ise Trabzonspor'un 9 puan gerisinde tamamlamasına rağmen şampiyonluğu elde etmişti.
G.SARAY ÖNDEYSE GEÇİLMİYOR
Jose Mourinho ve öğrencilerinin Fenerbahçe'ye 3. kez aynı mutluluğu yaşatabilmek için hata lüksü yok denecek kadar az. Galatasaraylıları rahatlatan konu ise aynı süre içerisinde ilk yarının lider bitirildiği 4 sezonun 3'ünde şampiyonluğu korumaları.
Cimbom; 2001-02, 2012-13 ve 2022-23'te sezonların ilk yarılarında aldığı liderliği bırakmadı.
Aslan sadece 2000-01'de ilk yarıyı 3 puanla lider geçmesine rağmen şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdı.
2024-25 sezonunun ikinci yarısında kimin istatistiği tekrar edecek, işte bunu bize zaman gösterecek. [Nefes Gazetesi]