Fatih Terim: "Diagne bu haliyle oynayamaz"

Fatih Terim, Mbaye Diagne'nin futbol oynaması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim: 'Diagne bu haliyle oynayamaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2020 18:49
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne'nin Sivasspor karşısına ilk 11'de başlamamasının nedeni açıkladı.

Mbaye Diagne'nin 1 yıldır futbol oynamadığını ve kendisine de anlayışla yaklaşılması gerektiğini ifade eden Terim, "Diagne yaklaşık 1 yıldır oynamıyor ve dolayısıyla daha fazla çalışarak daha iyi bir noktaya gelmesi lazım. Bu haliyle zor... Ona da kızmamak lazım, bir futbolcunun 12 ay futbol oynamaması kolay değil. Diagne daha fazla çalışır ve kısa bir süre içerisinde aramıza dönerse Diagne ile de başlarız, gerekirse çift forvet de oynarız" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için