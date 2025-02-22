Fatih Terim'den eşine duygu dolu doğum günü mesajı

Suudi Pro Ligi ekiplerinden Eş-Şebab'ın teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile kutladı. Ünlü ismin, duygusal mesajına peş peşe beğeni ve yorumlar geldi.

, Fotoğraf; Instagram
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Fatih Terim'den eşine duygu dolu doğum günü mesajı
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22 Şubat 2025 10:31
Suudi Pro Ligi ekiplerinden Eş-Şebab'ın teknik direktörü Fatih Terim, 2,4 milyon takipçili Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Eşi Fulya Terim'in doğum gününü kutlayan deneyimli teknik direktör, paylaşımına şu notu düştü:

"İki insanın birbirini çok sevdiği yıllar biriktikçe sadece aşkın veya mutluluğun değil, hatıraların gücü de o ilişkinin değerine değer katıyor. Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda senin hayatımdaki izlerini görüyorum. Yüzümüzdeki çizgilere yerleşen yaşanmışlıklar, sırtımızı birbirimize dayayıp aştığımız zorluklar, artık yalnızca gözlerimize bakarak anlaştığımız anlar, güzel kızlarımız, can kızlarımızın canları…

21 Şubat, 1960'tan beri takvimin en güzel günlerinden biri.

Benim herkese yeten, herkesin her ihtiyacını karşılamak için kendinden veren, ailemizin köprüsü, güzel eşim doğum günün kutlu olsun, huzurla ve mutlulukla, dünyanın neresinde olursak olalım, kalbimizin her zaman birlikte attığı nice senelerimiz olsun"





BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, Fatih Terim'in paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.


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