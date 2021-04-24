Fatih Terim'den Antalya'da 5 kesik

🚨 Galatasaray, Etebo Karo'nun ilk 11'de başladığı maçlarda 1.33 puan ortalaması tuttururken, Taylan Antalyalı'nın ilk 11'de başladığı maçlarda 2.16 puan ortalaması tutturdu. pic.twitter.com/uquj37acgz



— Sporx (@sporx) April 24, 2021

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında Trabzonspor maçına göre değişikliklere imza attı. Deneyimli teknik adam, bir önceki maça göre tam 5 oyuncuyu kulübeye çekti.Galatasaray'da Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Saracchi, Luyindama, Taylan, Feghouli ve Ryan Babel, Antalyaspor maçına başlayan kadroda kendilerine yer bulamadı.Teknik direktör Fatih Terim, sol bekte Ömer Bayram'a, defansta Donk'a, savunma önünde Etebo'ya, forvette Halil'e ve Feghouli'nin yerine orta sahada ise Emre Akbaba'ya şans verdi.Galatasaray, Etebo Karo'nun ilk 11'de başladığı maçlarda 1.33 puan ortalaması tuttururken, Taylan Antalyalı'nın ilk 11'de başladığı maçlarda 2.16 puan ortalaması tutturdu.