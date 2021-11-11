Fatih Terim belgeselinin tarihi belli oldu

Netflix'te yayınlanacak Fatih Terim belgeselinin tarihi de netleşti.

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Fatih Terim belgeselinin tarihi belli oldu
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11 Kasım 2021 14:10
Netflix'te yayınlanacak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in anlatıldığı belgeselin yayınlama tarihi belli oldu.

Galatasaray'ın Mağazıcılık AŞ'den sorumlu yöneticisi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, söz konusu belgeselin Ocak 2022'de Netflix'te yayınlanacağını açıkladı.

Tanrıverdi ayrıca, kendilerinin de tecrübeli çalıştırıcının adıyla hazırladıkları ürün koleksiyonunu bu dönemde satışa sunacağını aktardı.


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