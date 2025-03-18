Fatih Tekke'nin deplasman planı belli oldu

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine yeni gelen Fatih Tekke ile çok şey değişti.



Abdullah Avcı ve Şenol Güneş döneminde 300 gündür alınamayan deplasman galibiyeti ilk maçında elde edildi.



Bordo mavili camiada bitip giden umutlar yeniden yeşerdi. Heyecanlı olan ve bu heyecanı hırsı isteği takıma yansıyan Tekke, psikolojik anlamdaki güven aşılamanın neticesini aldı. Şimdi sırada fiziksel çalışmalar ve taktik organizasyonları var.



SERİ VE TUR PLANI



Başakşehir galibiyeti sonrası millî ara sebebiyle takıma 3 gün izin veren Fatih Hoca, kafasındaki "cesur futbol" için hazırlıklarına ağırlık verecek. Bu boş dönemde hücum organizasyonları üzerinde durulacak ve toplu savunma provaları gerçekleştirilecek. Trabzonspor, 29 Mart'taki Göztepe ve 2 Nisan'da kupada Bodrum ile oynanacak maçları kazanıp hem seri yakalamak hem de turlamak istiyor.







