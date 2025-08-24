Fatih Tekke'den Oulai açıklaması!

Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli çalıştırıcı, rakiplerinin moralli olduğuna dikkat çekerek, "Bence zor bir maç olacak, o kesin. Moralli bir takım. Trabzonspor'a karşı oynarken top kendilerindeyken rahat oynayacaklarını ama genel olarak bizi bekleyeceklerini düşünüyorum. Umarım gol ve golleri erken buluruz. Umarım galip geliriz ama zor bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.



"İLK PERİYODU İYİ GEÇİRMEK ÖNEMLİ"

Tekke, takımın moral durumuna vurgu yaparak,ifadelerini kullandı.Genç oyuncu Christ Inao Oulai'nin cezasına da değinen Tekke,diye konuştu.Fatih Tekke, sözlerinidiyerek noktaladı.