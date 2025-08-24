24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0DA
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
1-1DA
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-0DA
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-073'
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-174'
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
0-032'
24 Ağustos
Como-Lazio
0-031'
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-287'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-088'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-085'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
0-00'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Fatih Tekke'den Oulai açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, rakiplerinin moralli olduğuna dikkat çekerek, "Bence zor bir maç olacak, o kesin. Moralli bir takım. Trabzonspor'a karşı oynarken top kendilerindeyken rahat oynayacaklarını ama genel olarak bizi bekleyeceklerini düşünüyorum. Umarım gol ve golleri erken buluruz. Umarım galip geliriz ama zor bir maç olacağını düşünüyorum." dedi. 

"İLK PERİYODU İYİ GEÇİRMEK ÖNEMLİ"



Tekke, takımın moral durumuna vurgu yaparak, "Önemli olan ilk periyodu güzel ve iyi geçirmek. Şu ana kadar moralimiz iyi ve yerinde. Bu maç, özgüvenimizi ve coşkumuzu yukarı çekmesi açısından önemli. Sabırlı oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

OULAI'NİN CEZASI

Genç oyuncu Christ Inao Oulai'nin cezasına da değinen Tekke, "Genç bir futbolcu. Trabzonspor'un gelecekte çok faydalanacağı bir oyuncu. Gönül isterdi ki böyle bir şey olmasın. Uyum süreci var. Dezavantaj gibi gözüken, avantajına da olabilir. Kulüp olarak gerekli şikayetleri yaptık." diye konuştu.

Fatih Tekke, sözlerini "Sabırlı oynamamız lazım. Sabırlı oynamamız lazım. Sabırlı oynamamız lazım." diyerek noktaladı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
3 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
4 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
