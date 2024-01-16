Fatih Karagümrük kupada Serdar Dursun'un golleriyle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda VavaCars Fatih Karagümrük, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fatih Karagümrük kupada Serdar Dursun'un golleriyle turladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2024 14:54
Son güncelleme 16 Ocak 2024 15:59
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda VavaCars Fatih Karagümrük ile Kırklarelispor karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54 ve 84. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti.

Serdar Dursun, attığı bu iki golle Fatih Karagümrük'ü kupada bir süt tura çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Kırklarelispor, gole yaklaştı. Okan Derici, Denizhan Taşkan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluştu. Okan'ın kale sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Emre Bilgin, topu kornere çeldi.

24. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, tehlikeli geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Lasagna'nın yerden vuruşunda kaleci Mızhat Burak Sarı, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

52. dakikada ev sahibi ekip, öne geçme şansını kullanamadı. Lasagna, sol kanattan ceza sahasına girerek topu Serdar Dursun ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

54. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, golü buldu. Lasagna, sol kanattan topla hareketlenerek savunmanın arkasına sarktı. Lasagna'nın yerden gönderdiği pasla kale sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun, ilk vuruşunda kaleci Mızhat Burak Sarı'yı geçemedi. Kaleciden seken topu tamamlayan Serdar, takımını 1-0 öne geçirdi.

84. dakikada ev sahibi takım, farkı ikiye çıkardı. Emir Tintiş'in uzun pasında Güven Yalçın, ceza sahasında topu önünde buldu. Güven, bekletmeden meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a doğru gönderdi. Savunmanın hatasını değerlendiren Serdar, önüne düşen topu sert vuruşuyla ağlara yolladı: 2-0.

Maçı 2-0 kazanan VavaCars Fatih Karagümrük, son 16 turuna yükseldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Sabri Öğe, Ferhat Çalar

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Salih Dursun, Emir Tintiş, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 80 Lawrence), Adnan Uğur (Dk. 46 Eysseric), Teklic (Dk. 62 Güven Yalçın), Paoletti (Dk. 46 Kourbelis), Lasagna (Dk. 87 Samed Onur), Serdar Dursun

Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Erkam Kömür, Sırat Yeşilördek, Erdinç Pekgöz, Muharrem Doğan (Dk. 65 Efecan Barlık), Efe Geçim (Dk. 67 Taşkın Kartal), Hüseyin Altuğ Taş, Bilal Musa Şentürk (Dk. 46 Yücel Candemir), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 46 Furkan Fehmi Güneş), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 46 Serkan Sözmen), Okan Derici

Goller: Dk. 54 ve 84 Serdar Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 21 Muharrem Doğan, 45+2 Bilal Musa Şentürk, Dk. 77 Serkan Sözmen (Kırklarelispor), Dk. 47 Serdar Dursun, Dk. 70 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery