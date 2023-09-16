Farioli'den PSG'ye soğuk duş!

Ligue 1'in 5. haftasında Nice, deplasmanda PSG'yi 3-2 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
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Farioli'den PSG'ye soğuk duş!
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15 Eylül 2023 23:57
Son güncelleme 16 Eylül 2023 00:00
Fransa Ligue 1'in 5. haftasında PSG, sahasında Alanyaspor ve Karagümrük'ün eski hocası Farioli'nin takımı Nice'i ağırladı.

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı Nice 3-1 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.

Maçın 13. dakikasında Moffi ile öne geçen Nice'e 29. dakikada Mbappe yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Nice, 53. dakikada Laborde'nin golüyle bir kez daha öne geçti. Dakikalar 69'u gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Moffi farkı ikiye çıkardı. 87'de Mbappe golü atarak puan için umutlansa da başarılı olamadı ve mücadele 3-1'lik Nice galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla PSG 8 puanda kalırken Nice ise 9 puana yükseldi.

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