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F.Bahçe'nin hedefindeki Asensio'nun gönlü Avrupa'da!

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Marco Asensio'ya 10 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak İspanyol oyuncunun Premier Lig ve La Liga'dan aldığı teklifler nedeniyle karar süreci uzadı.

calendar 05 Temmuz 2025 10:08 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 10:32
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
F.Bahçe'nin hedefindeki Asensio'nun gönlü Avrupa'da!
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Fenerbahçe, orta saha transferi için rotasını dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio'ya çevirdi.

Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki İspanyol futbolcuya 10 milyon euro'luk cazip bir teklif sundu.

Ancak Asensio'nun Premier Lig ve La Liga ekiplerinden de teklif alması, transfer sürecini uzatıyor. Özellikle İngiltere'den gelen ilgi, yıldız ismin kararını zorlaştırıyor.

Fenerbahçe cephesi ise Asensio'nun tercihini İstanbul'dan yana kullanmasını umut ediyor. Yönetim, tecrübeli futbolcunun kararını kısa süre içinde netleştirmesini bekliyor.

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