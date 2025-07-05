F.Bahçe'nin hedefindeki Asensio'nun gönlü Avrupa'da!

Fenerbahçe, orta saha transferi için rotasını dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio'ya çevirdi.



Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki İspanyol futbolcuya 10 milyon euro'luk cazip bir teklif sundu.





Ancak Asensio'nun Premier Lig ve La Liga ekiplerinden de teklif alması, transfer sürecini uzatıyor. Özellikle İngiltere'den gelen ilgi, yıldız ismin kararını zorlaştırıyor.





Fenerbahçe cephesi ise Asensio'nun tercihini İstanbul'dan yana kullanmasını umut ediyor. Yönetim, tecrübeli futbolcunun kararını kısa süre içinde netleştirmesini bekliyor.



