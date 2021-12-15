Eyüpspor evinde 2 golle güldü!

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor evinde 2 golle güldü!
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15 Aralık 2021 22:25
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, sahasında Tuzlaspor ile karşılaştı.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 2-0 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Umut Bulut ve 56. dakikada Dibba kaydetti.

Stat: Eyüp

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Temel, Mert Bulut

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mohammed, Mezague, Bülent Uzun, Taşkın İlter (Dk. 60 Mikail Okyar), Timur Temeltaş, Enes Keskin (Dk. 89 Gökcan Kaya), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 89 Cenk Ahmet Alkılıç), Dibba (Dk. 89 Stancu), Umut Bulut (Dk. 73 Erencan Yardımcı)

Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Dk. 80 İbrahim Has), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Bardhi, Tayfun Aydoğan (Dk. 66 Aykut Çeviker), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Onat Kutay Kurt), Safa Kınalı (Dk. 66 Anıl Başaran), Valente

Goller: Dk. 51 Umut Bulut, Dk. 56 Dibba (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 İsmail Konuk (Tuzlaspor)

Sarı kart: Dk. 68 Diack (Tuzlaspor)


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