Everton 1 puanı, 90+4'te kaptı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Everton, konuk ettiği Fulham ile 1-1 berabere kaldı. Everton'a beraberliği getiren gol, 90+4. dakikada geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Everton 1 puanı, 90+4'te kaptı
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26 Ekim 2024 21:43
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Everton, Fulham'ı konuk etti. 

Goodison Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Fulham'ın golü, 61. dakikada Alex Iwobi'den geldi.. Everton'a beraberliği getiren golü ise 80. dakikada oyuna giren Beto, 90+4. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fulham 12, Everton ise 9 puana ulaştı. 

Premier Lig'de bir sonraki hafta Fulham, Brentford'u konuk edecek. Everton ise deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.
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