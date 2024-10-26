İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Everton, Fulham'ı konuk etti.



Goodison Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Fulham'ın golü, 61. dakikada Alex Iwobi'den geldi.. Everton'a beraberliği getiren golü ise 80. dakikada oyuna giren Beto, 90+4. dakikada kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Fulham 12, Everton ise 9 puana ulaştı.



Premier Lig'de bir sonraki hafta Fulham, Brentford'u konuk edecek. Everton ise deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.