EuroLeague koçlarından Ergin Ataman'a destek

THY EuroLeague Başantrenörler Birliği, Kızılyıldız maçında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a yapılan çirkin tezahüratlara yönelik bir açıklama yayımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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EuroLeague koçlarından Ergin Ataman'a destek
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10 Mart 2023 16:28
THY EuroLeague'in 27. haftasında Anadolu Efes'in Kızılyıldız'a konuk olduğu maçta Kızılyıldız tribünlerinin Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik çirkin tezahüratlarına EuroLeague Başantrenörler Birliği'nden tepki geldi.

Yapılan açıklamada, "EuroLeague Başantrenörler Birliği olarak, kıtanın her köşesinde bulunan taraftarların basketbolu eşsiz kıldığının farkındayız. Ancak basketbolun taraftarlar da dahil tüm paydaşlarının bu sporun içinde yer alan herkese saygı duyması gerektiğini anlaması gereken bir çağdayız.

Hakaret içeren tezahüratlar bu sporun bir parçası olamaz. Belgrad'da üyemiz Ergin Ataman'a yönelik yapılan tezahüratlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Aynı şekilde Kaunas'ta hakem ekibine karşı kullanılan dil ve farklı salonlarda EuroLeague yönetimine karşı yapılan tezahüratları kabul edilemez buluyoruz.

Bu, tüm üyelerimizin duruşunu yansıtan sağlam bir tavırdır ve oyuncular, hakemler ve hatta lig dahil oyunun parçası olan herkesi kapsar. Onlarca yıldır bu tür bir taraftar davranışını kabul edilebilir bulan zihniyetin ve spor kültürünün tamamen farkındayız ve değişim zamanının geldiğini kuvvetle hissediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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