EuroLeague'de play-off eşleşmeleri belli oldu

EuroLeague'de Play-In mücadelesinde Baskonia, sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Baskonia, 89-77 kazandı ve 8. sıradan Play-Off'lara kalmayı başaran takım oldu.
Baskonia'da Markus Howard, 28 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
Böylece EuroLeague'de tüm Play-Off eşleşmeleri de belli oldu.
İşte o eşleşmeler;
Real Madrid - Baskonia
Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv
Monaco - Fenerbahçe Beko
Barcelona - Olympiakos
Mücadeleyi Baskonia, 89-77 kazandı ve 8. sıradan Play-Off'lara kalmayı başaran takım oldu.
Baskonia'da Markus Howard, 28 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
Böylece EuroLeague'de tüm Play-Off eşleşmeleri de belli oldu.
İşte o eşleşmeler;
Real Madrid - Baskonia
Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv
Monaco - Fenerbahçe Beko
Barcelona - Olympiakos
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