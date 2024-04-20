EuroLeague'de play-off eşleşmeleri belli oldu

EuroLeague'de Play-In mücadelesinde Baskonia, sahasında Virtus Bologna'yı 89-77 mağlup etti ve 8. sıradan Play-Off'lara kalmayı başardı. Bu sonuçla EuroLeague'deki tüm eşleşmeler belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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EuroLeague'de play-off eşleşmeleri belli oldu
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20 Nisan 2024 00:39
Son güncelleme 20 Nisan 2024 01:27
EuroLeague'de Play-In mücadelesinde Baskonia, sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. 

Mücadeleyi Baskonia, 89-77 kazandı ve 8. sıradan Play-Off'lara kalmayı başaran takım oldu.

Baskonia'da Markus Howard, 28 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Böylece EuroLeague'de tüm Play-Off eşleşmeleri de belli oldu.

İşte o eşleşmeler;

Real Madrid - Baskonia

Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv 

Monaco - Fenerbahçe Beko 

Barcelona - Olympiakos

 

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