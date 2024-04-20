EuroLeague'de play-off eşleşmeleri belli oldu

EuroLeague'de Play-In mücadelesinde Baskonia, sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.



Mücadeleyi Baskonia, 89-77 kazandı ve 8. sıradan Play-Off'lara kalmayı başaran takım oldu.



Baskonia'da Markus Howard, 28 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.



Böylece EuroLeague'de tüm Play-Off eşleşmeleri de belli oldu.



İşte o eşleşmeler;



Real Madrid - Baskonia



Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv



Monaco - Fenerbahçe Beko



Barcelona - Olympiakos









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