EuroLeague'de haftanın MVP'si Sloukas

THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Olympiakos'tan Kostas Sloukas seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
EuroLeague'de haftanın MVP'si Sloukas
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2023 15:52
Yunanistan ekibi Olympiakos'un oyun kurucusu Kostas Sloukas, THY EuroLeague play-off'larında 5. maçların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final serisi 5. karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Yunan basketbolcu, takımının 84-72 galip geldiği ve seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldiği Fenerbahçe Beko maçında 22 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla oynadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery